شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد بيراميدز.. الدراويش يتطلعون للفوز الثانى على تاكيس جونياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود المدرب اليونانى تاكيس جونياس فريق بيراميدز الذى يستعد لخوض لقاء منتظر مع الإسماعيلى الأربعاء المقبل فى قمة مؤجلة من الأسبوع الــ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

وسبق الإسماعيلى أن واجه المدرب اليونانى فى 3 مباريات، حيث فاز فى لقاء وخسر مباراتين، وله هدفين عليه 6 أهداف، كلين شيت لقاء.

* يوم 7 نوفمبر 2018 خسر الإسماعيلى 1 / 3 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا )

* يوم 25 أبريل 2019 خسر الإسماعيلى صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 5 أكتوبر 2019 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة ( النامبيى بنسيون شيلونجو )

ويخضع جميع لاعبى الإسماعيلى إضافة لأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لمسحة طبية شاملة اليوم قبل السفر للقاهرة ، ويحل الدراويش ضيفا على فريق بيراميدز الأربعاء القادم،فى مواجهة مؤجلة من الأسبوع الــ25 ببطولة الدورى الممتاز ، يأتى ذلك كاجراء طبى احترازى ، للوقوف على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.