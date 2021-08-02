شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة يكشف حقيقة تسريح الفريق بسبب الأزمة المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام عادل مدرب مصر المقاصة، عن حقيقة الأنباء المثارة عن تسريح لاعبي الفريق بسبب مرور النادي الفيومي بأزمة مادية، وقال عادل في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": لا صحة للكلام عن تسريح فريق مصر المقاصة، ولا أعرف كيف ظهر هذا الكلام، سددنا جزء من المديونيات بوجود راعي جديد، والظروف التي نمر بها صعبة واستثنائية لكن لم نفكر في هذا الأمر مطلقاً.

وأضاف: قدمنا الكثير من اللاعبين خاصة للأهلي والزمالك وأصبحوا بعد ذلك من القوام الأساسي للمنتخبات، وسنحافظ على كيان الفريق بقدر استطاعتنا.

من جانبه، أكد عصام سراج، مدير التسويق بنادى مصر المقاصة، أن الإدارة وافقت على عرض نادى بيراميدز من أجل الحصول على خدمات عبد الله مجدى صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى إن اللاعب تلقى العديد من العروض إلا أن رغبة اللاعب حسمت وجهته.

وأضاف عصام سراج، خلال تصريحاته لبرنامج "مساء أون تايم" أن القيمة المادية لصفقة بيع عبد الله مجدى أقل بكثير من 15 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الإدارة وافقت على بيعه بمبلغ أقل من هذه القيمة، نظرًا لوجود أزمة مالية فى المقاصة وتسعى الإدارة لحل تلك الأزمة قبل عيد الأضحى المبارك.

وتابع مدير تسويق مصر المقاصة، أن قيمة عبد الله مجدى سترتفع لـ 15 مليونا وأكثر خلال السنوات المقبلة بعدما يكتسب المزيد من الخبرات ويتألق مع فريقه الجديد بيراميدز، مشيرًا إلى إن اللاعب يبلغ من العمر 24 عامًا ويُجيد اللعب فى مركز صانع اللعب والمهاجم كما يُجيد الواجبات الدفاعية.

وأردف سراج، أنه فى الوقت الحالى يتم التواصل مع عمرو بسيونى مدير تعاقدات بيراميدز من أجل إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بشكل رسمى بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل.