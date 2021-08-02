شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمنح الثلاثى الأولمبى راحة من التدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، ثلاثى المنتخب الأولمبى رمضان صبحى وأسامة جلال وإبراهيم عادل راحة من التدريبات الجماعية التى ستقام فى السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى.

ومن المقرر أن ينضم ثلاثى بيراميدز للتدريبات الجماعية التى ستقام غدًا الثلاثاء فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 لمسابقة الدوري.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبى إلى مطار القاهرة، صباح اليوم الاثنين، على متن طائرة عادية، حيث تواجدت بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة القاهرة.

وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.