شكرا لقرائتكم خبر عن جنش الأقرب للاستمرار فى حراسة مرمى الزمالك بعد معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأقرب للاستمرار فى حراسة عرين الفريق مع عودة استئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز، بعد فترة توقف طويلة للفارس الأبيض بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف مصدر مطلع أن فكر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى كان فى حيرة بسبب حارس الزمالك الأساسى فى الفترة المقبلة، خاصة أن مستوى الثلاثى جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد كان مميزًا خلال مسعكر الإعداد المغلق المقام فى برج العرب بالإسكندرية.

أضاف المصدر أن جنش يعد الأقرب بنسبة كبيرة للاستمرار فى حراسة عرين الزمالك فى المواجهات المقبلة، خاصة أنه كان حارس الزمالك فى مواجهات الدورى قبل التوقف وقبل معسكر برج العرب.