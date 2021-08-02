7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين، 2 أغسطس 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة ينهى عمل جهاز شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي، وسمر حمزة بطلة المصارعة تعلن الاعتزال بعد وداع أولمبياد طوكيو.

اتحاد الكرة ينهى عمل جهاز شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي.. اعرف التفاصيل

أنهى مسئولو اتحاد الكرة عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات للمنتخب الفترة المقبلة.

سمر حمزة بطلة المصارعة تعلن الاعتزال بعد وداع أولمبياد طوكيو

أعلنت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة اعتزالها اللعب، وإنهاء مشوارها ومسيرتها مع المصارعة، مكتفية بما حققته فى اللعبة خلال السنوات الماضية.

منتخب مصر ينتظر تأكيد كاف بإقامة مباراة أنجولا 4 سبتمبر

ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد موعد مباراة أنجولا المقرر إقامتها فى القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، يوم 4 سبتمبر بعدما حدد المنتخب هذا الموعد.

موسيمانى يتسلم تقريرا عن تقييم سداسى الأهلى فى المنتخب الأولمبى

تسلم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، تقريراً من الجهاز المعاون عن سداسى المارد الأحمر فى صفوف المنتخب الأولمبى "محمد الشناوى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام"، وتضمن التقرير نسبة مشاركة سداسى الأهلى فى أولمبياد طوكيو بالدقائق، وتقييم أدائهم خلال البطولة تمهيداً للوقوف على مستوى كل لاعب قبل انتظامهم فى مران الأهلى.

المصرى يعلن استمرار على ماهر ويدافع عن العراقي: "ملتزم وإمام مسجد"

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن كل ما يثار عن كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي ومنتخب مصر الأولمبى مجرد اجتهادات. وقال هاشم فى تصريحات لبرنامج "بي أون تايم"، "كل الكلام المثار عن كريم العراقي مجرد اجتهادات، لدينا لجنة تعاقدات تسير بخطى جيدة لتدعيم الفريق، وتبحث العروض الرسمية للاعبين، والبعض يتحدث عن كريم العراقي بشكل غير مناسب ويتهمونه بأنه سبب خروج المنتخب من الأولمبياد، رغم أنه قدم أداءً جيداً جداً، ولا أعلم سبب الهجوم.

الزمالك يحدد هوية المرشح الأول لتدعيم هجوم الفريق

بات حسام حسن، مهاجم سموحة، المرشح الأول للانضمام إلى نادى الزمالك، سواء فى قائمة المهاجمين المحليين أو الأجانب، حيث وضعت إدارة الكرة بالزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اللاعب على رأس المرشحين بعدما كان المرشح الثانى بعد الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى الذى انتقل إلى الشارقة الإماراتي.

اتحاد الكرة فى بيان رسمي: إيقاف عبد الرحمن مجدى لخروجه عن القواعد فى طوكيو

أصدر اتحاد الكرة المصري بياناً أعلن فيه إيقاف عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلى، والذى كان متواجدا ضمن بعثة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو.