شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جنى عماد لاعبة المصارعة: بحب ياسمين عبدالعزيز ولو اتعاكست هدافع عن نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "جنى عماد" لاعبة المصارعة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.





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سلطة التونة والسلطة والأرز والمكرونه النجرسكو.

سمير غانم





تامر حسني

ما تخيلتش نفسى غير إنى أكون لاعبه دوليه ولو ما كنتش كنت هحأول لحد ما أوصل لده .. أنا طول عمرى بحب الرياضة لأنها بتقوى العقل والجسم وأنا بحب أكون قوية.





لو تطأول فى المعاكسه هدافع عن نفسي

ياسمين عبد العزيز نفسى اكون مثلها

الكاجوال





لو حبيت ارتبط ارتبط برجل محترم ويكون على خلق واحترام العلاقات علشان اعرف اكمل معاه ويعرف يعنى ايه عائله هى دى مواصفات الراجل اللى بيحب يكون شريك حياتي.

اكيد لا عشان هيكون عارف ان انا لاعبه وليا احترامى لنفسى واكيد هو هيكون بيحترمنى وبيحترم أحلامي

لو حبيت ارتبط ارتبط برجل محترم ويكون على خلق واحترام العلاقات علشان اعرف اكمل معاه ويعرف يعنى ايه عائله هى دى مواصفات الراجل اللى بيحب يكون شريك حياتي