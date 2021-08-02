شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبورى يجهز عرضا محليا للرحيل عن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البوركينابى سعيدو سيمبورى مدافع وسط المصرى البورسعيدى عرضا من أحد الأندية المحلية لتقديمه لإدارة ناديه من أجل الرحيل نهاية الموسم الحالى، بعد وصول العلاقة بينهما لطريق مسدود، خاصة بعد هروب اللاعب مرة أخرى خلال فترة التوقف الحالية ورفضه الرد على الإتصالات الهاتفية من جانب مجلس الإدارة والجهاز الفنى للفريق .

سيمبورى سبق وهرب من معسكر المصري بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، ورغم مخاطبة الإدارة لوكيل أعماله وطلبه العودة من جديد على أن يتم تجزئة المستحقات وصرفها فى مواعيد محددة إلا أن ذلك لم يعجب اللاعب الذى طالب بضرورة حصوله على كافة مستحقاته قبل العودة للمشاركة مع الفريق .

يذكر أن المصرى كان يمر بأزمة مالية كبيرة خلال الفترة الماضية جعلت اللاعبين يرفضون العودة للتدريبات إلا أن تدخل على ماهر المدير الفنى للفريق حال دون حدوث أى أزمات واستطاع لم الشمل من جديد خلال الأيام الماضية .