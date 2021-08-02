شكرا لقرائتكم خبر عن موليكا يغازل جماهير الأهلى بالقميص الأحمر بعد هدية والتر بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكونغولى والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى، على إهداء مواطنه جاكسون موليكا مهاجم ستاندرلييج البلجيكي القميص الأحمر على هامش تواجد اللاعبين فى صفوف المنتخب الكونغولى فى فترة سابقة، وحرص موليكا على مغازلة جماهير الأهلى بعد نشر صورته مع القميص الأحمر بجانب صوره مع والتر بواليا عبر حسابه على انستجرام .



موليكا مع قميص الأهلي

جاكسون موليكا كان مرحبا بالانتقال للأهلي قبل الاحتراف فى صفوف ستاندرلييج البلجيكي، وقت وجوده في صفوف مازيمبي الكونغولي، كما تجدد الاهتمام بالتعاقد معه فى الميركاتو الصيفي الأخير، قبل نجاح الإدارة الحمراء فى التعاقد مع والتر بواليا.

وفى وقت سابق وجه موليكا رسالة إلى جماهير الأهلي عبر "ستوري" إنستجرام قائلا، "سنة سعيدة لكل جماهير الأهلي الذين يحملوننى فى قلوبهم.. أحبكم وأتمنى من الله أن يبارك فيكم".

ويرغب مسئولو الأهلي في ضم موليكا على حساب مواطنه والتر بواليا الذي فشل في إثبات نفسه مع الفريق الأحمر وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها مع الأهلي منذ الانضمام لصفوفه في الانتقالات الشتوية الماضية.