شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية واستبعاد من المنتخبات عقوبة الجبلاية على لاعب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن أسباب إيقاف عبد الرحمن مجدي، لاعب الاسماعيلي، وإحالته للتحقيق، وقال مسؤولو اتحاد الكرة إن عبد الرحمن مجدي أساء لإحدى الفتيات العاملات بفندق إقامة المنتخب فى اليابان أثناء المشاركة فى الأولمبياد.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن الفتاة تقدمت بشكوى ضد عبد الرحمن مجدي وتم إحضار الشرطة اليابانية وقتها فى فندق إقامة المنتخب بسابورو، وبناءً عليه تم إيقافه.

وأكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب بنسبة كبيرة سيتم إيقافه فترة عن اللعب مع ناديه الإسماعيلي واستبعاده دولياً من المشاركة مع المنتخبات الوطنية لفترة طويلة وتوقيع غرامة مالية عليه.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا عن الواقعة جاء كالتالي:في اطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة و تم التحقيق بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين و انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار و منه للقاهرة

و بعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد

رئيس اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد

مهندس أحمد مجاهد