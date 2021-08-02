شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى والزمالك لحسم الدوري في الأمتار الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الاتهامات التى تحاصر مسابقة الدورى الممتاز، سواء بكثرة المؤجلات أو عدم انتظام المسابقة، إلا أن الإثارة والندية لا تزال هى عنوان المشهد وسط صراع ساخن ومحتدم فى القمة بين الأهلى والزمالك، فليس هناك حديث يعلو فوق نتائج الأسابيع الاخيرة للمسابقة، ومن سيكون بطل الدورى وقتها، هل الأهلى أم الزمالك، وهل يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة أو فارق الأهداف أو لعب مباراة فاصلة، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هى أهداف الأهلى والزمالك فى الدوري؟

ج: يسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى.

س: ما هو ترتيب الأهلى والزمالك فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الزمالك المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 61 نقطة، بينما الأهلى 58 نقطة فى المركز الثانى، وله مباراة مؤجلة.

س: ما هى المباريات المتبقية للزمالك فى الدورى؟

ج: يتبقى للزمالك 7 مباريات مع "غزل المحلة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

س: وما هى مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى؟

ج: يتبقى للأهلى 8 مباريات مع "وادى دجلة وسيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

س: ماذا تقول لائحة الدورى المصرى حال تساوى فريقين فى النقاط؟

ج: لائحة الدورى المصري للموسم الحالى 2020 / 2021 تنص على أنه فى حال التساوى فى النقاط سيعود لفارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، باستثناء مراكز الهبوط والمربع الذهبى بنهاية المسابقة، حيث يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة أولا، وفى حال التساوى يتم الاحتكام لفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة، ثم فى حال التساوى يتم اللجوء لفارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة.

س: ماذا سيحدث لو تساوى الأهلى والزمالك فى عدد النقاط بالدورى فى النهاية؟

ج: حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط بنهاية الموسم الحالى سيكون من شأنه تتويج الأهلى بلقب الدورى، باعتباره المتفوق فى المواجهات المباشرة، بعدما فاز فى مباراة الدور الأول على الزمالك بقمة الدور الأول، قبل أن يتعادل القطبان معا فى مباراة الأهلي، حيث حصل الفريق الأحمر على 4 نقاط من المواجهات المباشرة ولم يحصل الفريق الأبيض سوى على نقطة وحيدة، وهو ما يمهد طريق الأهلى للتويج بالدرع الـ43 فى تاريخه حال تساوى الفريقين فى النقاط مع نهاية الموسم الحالي.

س: ما هى مواعيد مباريات الأهلى المتبقية؟

ج: الاهلى & وادى دجلة ..الأربعاء 4 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & سيراميكا..السبت 7 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & الاسماعيلى..الأربعاء 11 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الاهلى & انبى ..السبت 14 أغسطس 9 مساء على استاد الاهلى والسلام

الاهلى & طلائع الجيش..الثلاثاء 17 أغسطس 9 مساء على استاد السويس

الاهلى& المصرى البورسعيدى..الجمعة 20 أغسطس 9 مساء على استاد الاسكندرية

الجونة مع الأهلى أحد يومىّ 23 أو 24 أغسطس.

أسوان مع الأهلى أحد يومى 26 أو 27 أغسطس.

س: وما هى مواعيد مباريات الزمالك المتبقية؟

ج: -الجولة الـ28 .. الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

-الجولة الـ29.. الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ30.. الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

-الجولة الـ31.. الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ32.. سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

-الجولة الـ33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

-الجولة الـ34.. البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.