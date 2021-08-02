كييلني يجدد عقده لسنتين اضافيتين مع يوفنتوس

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روما : جدد المدافع الصلب جورجو كييليني الفائز بكأس اوروبا في صفوف منتخب ايطاليا لكرة القدم، عقده مع ناديه يوفنتوس لسنتين اضافيتين كما اعلن الاخير الاثنين.

وكان عقد كييليني (36 عاما) مع فريق السيدة العجوز انتهى في 30 حزيران/يونيو في الوقت الذي كان يخوض الكأس القارية في صفوف منتخب بلاده الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه اثر تغلبه على انكلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وينتهي عقد كييليني الجديد في حزيران/يونيو 2023.

وكانت كل الدلائل تشير الى تجديد القاد كييليني عقده مع ناديه لا سيما بعد التصريحات التي ادلى بها رئيسه أندريا أنييلي الذي اكد ان مجلس الادارة ينتظر عودة المدافع المخضرم من اجازته بعد التتويج الاوروبي لكي يوقعا العقد الجديد.