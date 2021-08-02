اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب وجهازه.. و4 قرارات بخصوص الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه اتحاد الكرة الشكر لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وجهازه المعاون بعد نهاية مسيرته.

وفاز المنتخب الأولمبي ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد في نوفمبر 2019، قبل الخروج من ربع نهائي الدورة الأولمبية أمام البرازيل بهدف نظيف.ء

وأصدر اتحاد الكرة بعد اجتماعه اليوم 4 قرارات بخصوص انتهاء رحلة المنتخب الأولمبي

١- توجيه الشكر للجهاز الفني و الإداري والطبي للمنتخب الأوليمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأوليمبية وذلك بعد حصولهم على بطولة إفريقيا المؤهلة للدورة الأوليمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا في الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين وأستراليا وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

٢- إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته والاستفادة من التجربة.

3- يتم صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني و الإداري.

٤- إرسال التقرير التفصيلي للجنة الأوليمبية المصرية في أقرب وقت ممكن.