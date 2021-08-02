مصدر لمصراوي: عرض جديد من جالاتا سراي للأهلي بشأن ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مقرب من المالي، أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، عن وجود عرض جديد من جانب جالاتا سراي التركي لضم اللاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة محاولات من جانب جالاتا سراي للتعاقد مع ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "خلال الـ48 ساعة الماضية، هناك مفاوضات مكثفة من جانب جالاتا سراي وإدارة الأهلي من أجل التعاقد مع ديانج".

وأكمل "الجانب التركي يرفض الاستسلام ويُريد الظفر بخدمات ديانج، وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر مع الأهلي".

واستمر "جالاتا سراي عاد وقدم عرضاً للأهلي لضم ديانج مقابل 5.5 مليون دولار، والأهلي يريد زيادة المقابل المادي مرة أخرى".

وصرح "الأهلي أيضاً يريد وضع بند بشأن أحقيته في 20% من إعادة بيعه بعد الموسم الأول، و15% في أي موسم بعد ذلك".

واختتم "ديانج يترك الأمر بالكامل للنادي الأهلي، هو يثق تماماً في مجلس الإدارة وما سيتم في النهاية بشأن مستقبله، ديانج وجد تقديراً كبيراً من الأهلي ويشعر أنه في بيته ويدين بالكثير للأهلي وجماهيره".