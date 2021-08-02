ظهور كيليني وساكا في أحد سباقات أولمبياد طوكيو 2020!

عادت اللقطة الأبرز في نهائي يورو 2020 بين كيليني وساكا لتلقي بظلالها من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، وهذه المرة بعد اشتعال منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020.

واستغلت لقطة كيليني وساكا من قبل جمهور كرة القدم المتابع لسباقات العدو في دورة الألعاب الأولمبية، ليتم تركيبها بشكل كوميدي على أحد السباقات القصيرة التي اشتعلت فيها المنافسة بين عدد من المتسابقين.

ونشر الصحفي الإيطالي ماركو كاستيلنوفو فيديو مُركب بـ فوتو شوب للقطة جذب مدافع ايطاليا جورجيو كيليني لقميص مهاجم منتخب انجلترا بوكاي ساكا من الخلف، أثناء محاولة ساكا المرور للانفراد بالحارس جيانلويجي دوناروما في الأشواط الإضافية.

وأظهر الصحفي الايطالي جورجيو كيليني وكأنه منع ساكا من الفوز بالسباق ليفوز هو بدلاً منه أمام 4 أو 5 متسابقين آخرين بهذا الشكل المضحك.

وكان كيليني قد منع انفراد بوكايو ساكا بمرمى إيطاليا، لتتجه المباراة إلى ركلات جزاء ترجيحية انتصر فيها الأتزوري بنتيجة 2/3 بعد إهدار راشفورد وسانشو وساكا لثلاث ركلات متتالية.