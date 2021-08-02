موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها، ضمن منافسات الجولة الـ28 من المسابقة والمؤجلة من يوم 3-8-2021.

يستضيف الزمالك نظيره غزل المحلة على ستاد الاسكندرية وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بالأضافة الى الثأر من الهزيمة أمام الفلاحين في لقاء الذهاب.

يدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الاهلي الوصيف ومتبقي للأخير مباراة مؤجلة أمام وادي دجلة، وخاض الأبيض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض لهزيمتين.

وخاض الزمالك مباراتين وديتين خلال توقف الدوري المصري بسبب تواجد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، وفاز فى مباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثانى، والتى أقيمت الاثنين الماضى بسباعية نظيفة، والثانية أمام فريق أبها السعودى مساء الخميس الماضى، وفاز بها أيضًا بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، والفريق في حاجة الى الفوز من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط ودخول المنطقة الآمنة، ولعب الفلاحين 27 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 11 مباراة، وتعرض لتسع هزائم.

كان الزمالك قد فاز في الجولة الماضية على مصر المقاصة بهدف دون مقابل، بينما تعادل غزل المحلة على ملعبه أمام الاتحاد السكندري 1-1.

متى موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة؟

يحين موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري يوم السبت المقبل والموافق 7 أغسطس 2021، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة؟

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.