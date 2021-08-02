مانشستر يونايتد يُعير دي شون برنارد رغم بصمته الجيدة مع سالفورد سيتي

قررت إدارة مانشستر يونايتد ارسال قلب الدفاع الانجليزي الشاب دي شون برنارد في إعارة جديدة خلال الميركاتو الصيفي 2021، رغم البصمة التي تركها في نادي سالفورد سيتي خلال فترة اعارته الموسم الماضي.

لكن المدير الفني اليونايتد «أولي جونار سولشاير» يرى أن دي شون برنارد بحاجة لاكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة للعب حتى لو كبديل، ليقرر إعارته إلى نادي هال سيتي الناشط في الدوري الانجليزي الدرجة الأولى ليج وان (الثالثة في المستوى من بعد الدوري الانجليزي الممتاز).

وخاض دي شون برنارد 30 مباراة مع سالفورد سيتي خلال الموسم الماضي في مسابقة اللي تو، الدوري الانجليزي الدرجة الثانية (الرابعة في المستوى من بعد الدور الانجليزي الممتاز)، كما لعب مباراة في كأس الاتحاد الانجليزي أمام هارتليبول يونايتد.

وسجل اللاعب في مناسبتين أمام كارليسلي يونايتد وليتون اورينت في الدوري، ومن المصادفة سجل في كلتا المباراتين عند الدقيقة 90 وخسر فريقه بنفس النتيجة (1/2).

ونال دي شون برنارد بطاقة حمراء واحدة في مباراته الأخيرة الموسم الماضي أمام كولشيستر يونايتد، والتي انتهت بخسارة سالفورد سيتي المملوك لأساطير مانشستر يونايتد ريان جيجز وديفيد بيكهام وبول سكولز وجاري نيفيل.

وظهر دي شون، صاحب الم 20 عامًا، في مباراة واحدة مع مانشستر يونايتد بمنافسات الدوري الأوروبي عام 2019 أمام نادي أستانا، عندما صُعد لأول مرة من الأكاديمية، لكنه فشل في خوض أي مباراة بمنافسات الدوري الممتاز.

وسيشرف على تدريب دي شون في هال سيتي المدرب الأيرلندي الشمالي جرانت مكان الذي سبق له اللعب لأندية وست هام يونايتد بارنسلي وبيتربروه يونايتد وشيلتينهام تاون ونوتس كاونتي.