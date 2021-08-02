البقالي يُحرز أول ميدالية ذهبية لـ المغرب في الأولمبياد منذ أثينا 2004

أحرز العداء المغربي سفيان البقالي، اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021، أول ميدالية ذهبية لبلاده في أولمبياد طوكيو 2020، والأولى للمغرب منذ ذهبية العداء الشهير هشام الكروج في أولمبياد أثينا 2004، لتعم الأفراح في الدار البيضاء وباقي مدن المملكة من بعد عصر اليوم.

وفاز سفيان البقالي بسباق 3 آلاف متر موانع بتوقيت 08:08:90 وتبعه الاثيوبي غيرما بتوقيت 08:10:38 ليحرز الميدالية الفضية، بينما فاز الكيني كيجن بالميدالية البرونزية بعدما حل ثالثًا بتوقيت 08:11:45.

وتُعد الميدالية الذهبية التي حققها سفيان البقالي، صاحب ال 25 عامًا، هي الأولى في العموم بالنسبة للمغرب في أولمبياد طوكيو 2020.

وسبق البقالي إحراز الميدالية الفضية في مونديال لندن 2017 وبرونزية المسابقة ذاتها عام 2019 عندما أقيمت بدولة قطر.

جدير بالذكر فوز المغربي هشام الكراج بميداليتين ذهبيتين في سباقي 1500 و5 آلاف متر خلال دورة الألعاب الأولمبية في أثينا 2004.