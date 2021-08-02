سفيان البقالي يمنح المغرب أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

فاز العداء المغربي، سفيان البقالي، بالسباق النهائي لمسافة 3000 متر موانع بأولمبياد طوكيو ليمنح المغرب أول ذهبية في الفعالية الأولمبية.



ووصل البقالي إلى خط النهاية بعد 8 دقائق و 8 ثوان و90 جزءا من المئة.



إنجاز البقالي حققه بعد أن حصل على المركز الأول في السباق المثير برقم بلغ 8:08.90 دقيقة، فيما حل الإثيوبي لاميشا غريما في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية برقم بلغ 8:10.38 دقيقة، وجاء الكيني بنجامين كيغان في المركز الثالث برقم بلغ 8:11.45 متر.



وتعد هذه الميدالية هي رابع ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو، بعد ذهبية الرباع القطري فارس إبراهيم في منافسات رفع الأثقال، وذهبية مواطنه عيسى برشم في والوثب العالي، وذهبية التونسي أحمد حفناوي في السباحة.

المصدر: وكالات