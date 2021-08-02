الامارات | فوكين أول سيدة ألمانية تفوز بذهبية أولمبية في المصارعة

وفي آخر بطولة في مسيرتها، تغلبت على الأمريكية أديلين جراي، الفائزة بخمسة ألقاب لبطولة العالم، في منافسات المصارعة الحرة لوزن 76 كيلوجراما بأولمبياد طوكيو.

محمد يوسف

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