الامارات | فوكين أول سيدة ألمانية تفوز بذهبية أولمبية في المصارعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوكين أول سيدة ألمانية تفوز بذهبية أولمبية في المصارعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت ألين روتر فوكين أول سيدة ألمانية تفوز بميدالية ذهبية في منافسات المصارعة.
وفي آخر بطولة في مسيرتها، تغلبت على الأمريكية أديلين جراي، الفائزة بخمسة ألقاب لبطولة العالم، في منافسات المصارعة الحرة لوزن 76 كيلوجراما بأولمبياد طوكيو.
وكانت فوكين (30 عاما) فازت بلقب بطولة العالم في 2014.
وحصلت التركية ياسيمن أدار والصينية زو كيان على الميدالية البرونزية.
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