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الامارات | المغربي سفيان البقالي يتقلد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في منافسات ألعاب القوى، اليوم الاثنين، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من أغسطس.
الذهبية: المغربي سفيان البقالي
الفضية: الأثيوبي لاميشا غيرما
البرونزية: الكيني بنجامين كيغن

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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