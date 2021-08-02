الامارات | المغربي سفيان البقالي يتقلد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

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شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي سفيان البقالي يتقلد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في منافسات ألعاب القوى، اليوم الاثنين، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من أغسطس.
الذهبية: المغربي سفيان البقالي
الفضية: الأثيوبي لاميشا غيرما
البرونزية: الكيني بنجامين كيغن
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