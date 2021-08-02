"بعد المقترح الاستثنائي".. لحظات تتويج معتز وتامبيري بالـ"ذهب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وقف القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري معاً على منصة التتويج، ونال كلاً منهما ميداليته الذهبية واستمع لنشيد بلاده في طوكيو بعد ما حققاه في منافسات الوثب العالي.

واقتسم معتز برشم وجيانماركو تامبيري الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل برشم وتامبيري 37ر2 مترا في نهائي المسابقة اليوم الأحد ليقتسما الميدالية الذهبية.

وفاز البيلاروسي ماكسيم نداسيكاو بالميدالية البرونزية.

وكان الحكم قد تحدث مع معتز وتامبيري بعد أن تعادلا في المنافسة من أجل استكمال القفز لحين الحسم، لكن القطري رد قائلاً "هل يمكن أن يفوز كلانا بالذهب؟"، فكان رد الحكم بـ"نعم".

وتُعد تلك اللقطة من اللحظات الاستثنائية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".