بالفيديو.. المغربي سفيان البقالي يتوج بذهبية 3000 متر موانع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توج المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق ثلاثة آلاف متر موانع للرجال اليوم الاثنين ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الاثنين.

وأنهى البقالي هيمنة العداءين الكينيين على السباق وفاز به في ثمان دقائق و90ر8 ثوان.

ونال البقالي أكبر جائزة في مسيرته بعدما حصد فضية وبرونزية في أخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى.

وأحرز الاثيوبي لاميشا جيرما الميدالية الفضية في ثمان دقائق و38ر10 ثوان وحصد الكيني بنجامين كيجين الميدالية البرونزية في ثمان دقائق و45ر11 ثانية.

وفازت كينيا بأخر تسع ميداليات ذهبية لسباق ثلاثة آلاف متر موانع، بدءا من دورة 1984 وحتى ريو 2016، وفي الواقع نالت ألقاب السباق في كل النسخ الأولمبية التي شاركت بها منذ عام 1968 بعد مقاطعة نسختي 1976 و1980.