ليلى وهنا تفشلان في التأهل لنهائي السباحة الفنية (زوجي حر)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

ودع الثنائي ليلى علي وهنا هيكل منافسات السباحة التوقيعية (زوجي حر)، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وشاركت ليلى وهنا في الدور التمهيدي لمنافسات السباحة الفنية (الروتين الحر)، وحلتا في المركز الـ20 (من 22 فريق) بمجموع نقاط 74.9.

ويتأهل إلى منافسات البطولة أول 12 مركز، وحلت روسيا في الصدارة بمجموع 97.9، تلاها الصين في المركز الثاني بمجموع 96.2 ثم حلت أوكرانيا ثالثا بمجموع 94.9، ثم جاءت اليابان رابعا بمجموع 93.9 ثم كندا وإيطاليا في الترتيب الخامس والسادس -على الترتيب-.

ومن المقرر أن تخوض ليلي وهنا منافسات (الروتين الفني) في تمام الثانية عشر ظهر غد الثلاثاء.