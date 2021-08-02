طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي تستضيفها قطر أواخر العام الجاري، عن موعد طرح تذاكر مباريات البطولة.

وتستضيف قطر بطولة العرب للمنتخبات التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبمشاركة 16 منتخبا عربيا.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم السماح بتقديم الطلبات للحصول على تذاكر المباريات بشكل حصري لحاملي بطاقات الائتمان، اعتبارا من الغد وحتى منتصف يوم 17 من آب / أغسطس الجاري.

وأضافت أن المرحلة الأولى من بيع التذاكر للجمهور ستختتم في الفترة من 28أيلول / سبتمبر حتى 12 تشرين أول/ أكتوبر المقبلين، فيما تبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في الثاني من تشرين ثان / نوفمبر وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.

وتستضيف منافسات كأس العرب ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، وفي مقدمتها "ستاد البيت" والذي تم تصميمه على شكل الخيمة العربية التقليدية، ويستضيف افتتاح البطولة بين البحرين وقطر في 30 من تشرين ثان / نوفمبر، إلى جانب المباراة النهائية يوم 18 كانون أول / ديسمبر المقبل.

ويستضيف "ستاد البيت" المباريات إلى جانب ملعبين أخرين سيتم الكشف عنهما لأول مرة واختبار جاهزيتهما للمونديال وهما ملعب "الثمامة"، الذي يستوحي تصميمه من القبعة العربية التقليدية، وملعب "راس أبو عبود"، الذي يعد أول ستاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، إضافة إلى ملاعب "أحمد بن علي"، والمدينة التعليمية، والجنوب، والتي جرى تشييدها خصيصاً لاستضافة مباريات مونديال 2022.

وأوضحت اللجنة في موقعها الرسمي أن الأولوية ستكون لحاملي بطاقات الائتمان خلال فترة البيع المسبق للتذاكر من الثالث وحتى يوم 17 من آب/ أغسطس الجاري لتقديم طلبات الحصول على التذاكر، ولن يكون هناك فرق بين مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث ستحظى جميع الطلبات بنفس فرص شراء التذاكر.

وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب عشوائية، مع إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم كاملة أو جزئياً، وكذلك غير المؤهلين للحصول على التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

وتابعت اللجنة أن أي مشجع يرغب في حضور مباريات البطولة يجب أن يقدم رقم الموافقة على طلب بطاقة المشجع حتى يتمكن من الدخول إلى قطر وملاعب البطولة.

وشددت اللجنة المحلية المنظمة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بغرض مكافحة فيروس كورونا المستجد.