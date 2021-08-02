الأمريكية جيد كاري تتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة الحركات الأرضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توجت الأمريكية جيد كاري اليوم الاثنين بالميدالية الذهبية لمسابقة الحركات الأرضية ضمن منافسات الجمباز الفني للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.



وأحرزت كاري 366ر14 نقطة لتحتل المركز الأول وتلتها الإيطالية فانيسا فيراري في المركز الثاني مسجلة 200ر14 نقطة لتحرز الميدالية الفضية.

وأحرزت كل من اليابانية ماي موراكامي والروسية أنجلينا ميلنيكوفا الميدالية البرونزية بعد أن اقتسمتا المركز الثالث بتسجيل كل منهما 166ر14 نقطة.