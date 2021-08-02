بعد سجل حافل من البطولات.. سمر حمزة بطلة المصارعة تعلن الاعتزال بعد وداع أولمبياد طوكيو



الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة إعتزالها اللعب، وإنهاء مشوارها ومسيرتها مع المصارعة، مكتفية بما حققته فى اللعبة خلال السنوات الماضية.

وودعت سمر المنافسات في طوكيو بعدما فقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

كانت سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بالفيس بوك قائلة:

تعالوا نحكي حدوته صغننه كده هتعجبكم

سمر حمزه

بدأت مصارعه اخر ٢٠١٣

كان عندها 18 سنة، لعبت أول بطوله دولية ليها 2014 كانت بطولة إفريقيا أخدت فيها أول ومن بعدها لحد دلوقت أول إفريقيا اللي عمرها ما حصلت أصلا في المصارعة النسائية إن بنت تاخد أول باستمرار وبالذات في الميزان 76kg شاركت في بطولات دولية وحققت نتايج مستمرة أول بحر متوسط 2015 ثالت جائزه كبري 2016 خامس بطولة بولندا المفتوحة رابع دورت التضامن الإسلامي 2017 تم اختيارها من قارة افريقيا وشاركت في دوري محترفين في الهند أول بحر متوسط 2018 ،ثالت دورت بحر متوسط 2018 ، لحد ما وصلت لقبل نهائي ف بطولة عالم ،كبار وأول بنت مصريه توصل وتحقق خامس عالم كبار المركز التامن في بطولة العالم تحت 23 سنة".

وتابعت:" لحد هنا كان مجهود شخصي مع المدرب، نخش علي الجزء اللي فاضل تم عقد راعايه من شركة روابط من 2019، شاركت ف بطولة الجايزه وحصلت ع برون ثالت دورت الالعاب الإفريقية.

وأوضح أن عام 2020 فاضيه مفيهاش غير إفريقيا

2021 تاني بطولة التصنيف العالمي

المركز الأول في البطوله المؤهله واتأهلت للالمبياد

المداليه البرونز في بطوله دانكلوف

المداليه الدهب ف بطوله الجايزه الكبري

المداليه الدهب في بطوله سارساري ايطاليا

كام معسكر سمر طلعته في عمرها ال من 2013 لحد دلوقت 4معسكرات مديت المعسكر قد ايه عشر ايام

نشوف بقي ال بيلعبوا معانا!!!!!!!!

وعمرهم ف اللعبه والفكر والروح بتاعت المنظومه ؟؟؟

انا كسمر حمزة فخورة جدا بالمصارعة النسائية في مصر. سعيدة ان المصارعة النسائية اصبحت علي الخريطة العالمية انا ابتديت العب مصارعة من 8 سنين شوفت انجازات كابتن كرم جابر وكابتن بوجي و من وقتها قررت اكون لاعبة مصارعة زيه لما العب من 8 سنين و في امكانات محدودة و متربتش علي فكر صناعة بطل اولمبي و اقدر اوصل لتصدر افريقية و خامس عالم كبار و بطولات دولية و مصنفة يبقا ده انجاز لكل بنت بتفكر تلعب مصارعة في مصر انا لعبت مصارعة بالصدفة وحلمت اكون بطلة اولمبية و اشتغلت علي نفسي كتير و استحملت تدريبات شاقة و نقد و تكسير عزيمة عشان اوصل لما وصلت عليه يمكن اكون متربتش علي ثقافة الفوز بس انا مقصرتش و استغليت كل فرصة اتيحت ليا

شجعوا المصارعة النسائية عشان نربي جيل من البنات الصغيرين بفكر جديد و امكانات افضل و ثقافة مختلفة الرياضة مش بس ميدالية دي سنين طويلة من الكفاح و الشقا و التعب.

مفيش شعور ولا وصف اوصف بي التعب غير الكام كلمه دول

للمعلومة

(اللاعب وظيفتة في الحياه للتدريب فقط ليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرتة الرياضه ).

شكرا لكل حد وقف جمبي شكرا مدربي العظيم شكرا زميلي ال اتمرنوا معايا

ومن هنا بعلن اني بكتفي شكرا للتجربة علمتني كتير .