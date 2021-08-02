«شكرًا للتجربة علمتني كتير».. سمر حمزة بطلة المصارعة تعلن اعتزالها اللعبة بعد وداع أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت المصرية سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، اعتزالها اللعبة وإنهاء مشوارها ومسيرتها مع المصارعة، مكتفية بمسيرتها خلال السنوات الماضية.

وكانت سمر حمزة قد ودعت منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2.020" بعدما فقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على الميدالية البرونزية، وذلك بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

وكانت بطلة مصر في المصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16، في مباراة حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

وكتبت سمر حمزة منشورأً عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، قالت فيه: "شكرًا لكل حد وقف جمبي، شكرًا مدربي العظيم، شكرًا زمايلي اللي اتمرنوا معايا، ومن هنا أعلن إني بكتفي.. شكرًا للتجربة علمتني كتير".

وأضافت اللاعبة: "اللاعب وظيفته في الحياة التدريب فقط ليس القيام بدور الأشخاص المسئولين عن مسيرة الرياضة".

وأعربت سمر عن فخرها بالمصارعة النسائية في مصر، وسردت بدايتها للعبة بالصدفة بعد مشاهدة إنجازات كرم جابر وبوجي.

وتابعت: "بدأت مصارعة آخر ٢٠١٣ ، كان عندي 18 سنة، لعبت أول بطولة دولية 2014، كانت بطوله افريقيا وحصلت على المركز الأول"

وسردت بطولاتها: "أول بحر متوسط 2015، و2018، وثالث جائزة كبرى 2016، وخامس بطولة بولندا المفتوحة، ورابع دورت التضامن الإسلامي 2017، والمشاركة في دوري المحترفين في الهند، وأول بنت مصرية تحقق خامس بطولة العالم كبار ، والمركز الثامن في بطولة العالم تحت 23 سنة، وكل تلك البطولات بمجهود شخصي".

وأشارت إلى أنها وقعت عقد رعاية مع شركة روابط عام 2019، لتحصل على الذهبية والبرونزية في بطولة الجائزة الكبرى، وثالث دورة الألعاب الأفريقية، والمركز الأول في البطولة المؤهلة للأولمبياد، والميدالية الذهبية في بطولة سارساري ايطاليا".

ودعت سمر حمزة لتشجيع المصارعة النسائية في مصر، لتربية جيل بفكر جديد: "الرياضة مش بس ميدالية، دي سنين طويلة من الكفاح والشقا والتعب، مفيش شعور ولا وصف أوصف بيه التعب غير الكام كلمه دول".