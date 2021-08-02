شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. نتائج البعثة المصرية اليوم الاثنين فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات البعثة المصرية اليوم، الاثنين، المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 نتائج متفاوتة للاعبى منتخبات المصارعة وألعاب القوى وكذلك الرماية.

وجاءت النتائج كما يلى..

الغطس

تأهل البطل المصري مهاب مهيمن إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.

وحقق مهاب مهيمن 77.5 نقطة وصعد للمركز الرابع بعد الغطسة الأولى من أصل 6

وأنهى الغطسة الثانية في المركز الخامس بإجمالي نقاط 143.8

كما أنهى مهاب مهيمن الغطسة الثالثة ووصل للمركز السادس بـ إجمالي 223 نقطة.

أنهى مهاب الغطسة الرابعة في المركز العاشر بإجمالي 277.25 نقطة

وأنهى مهاب مهيمن الغطسة الخامسة وقبل الأخيرة في المركز الثاني عشر بإجمالي 346.25 نقطة.

الرماية

ودع أسامة السعيد لاعب المنتخب الوطني منافسات الرماية البندقية من 50 متر، بعدما حل في المركز الـ38 في أولمبياد طوكيو المقامة حالياً، حيث حقق أسامة 367 نقطة في وضع النصف جثو، وفي وضع الانبطاح حقق 392 نقطة، أما في وضع الوقوف، فحقق أسامة 380 نقطة، ليكون الاجمالى 9.492 نقطة، ويتأهل أول 8 لاعبين إلى النهائي.

ألعاب القوى

وودع المصري مصطفى الجمل، لاعب المطرقة لألعاب القوى، أولمبياد طوكيو، بعدما احتل المركز الـ11 في التصفية الثانية والمركز الـ23 في التصفية العامة برقم 72.76 في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

بهذه النتيجة يخرج الجمل من المنافسات، حيث جاءت أرقام رميات مصطفى الجمل كما يلي: في المحاولة الأولى حقق رقم 72.13، وفي المحاولة الثانية 72.76، وفي المحاولة الثالثة 71.85 ليودع المنافسات من التصفيات.

المصارعة

فقدت المصارعة إيناس خورشيد فرصة دخول الترضية واللعب على الميدالية البرونزية، وذلك بعد خسارة بطلة ألمانيا أمام بطلة أوكرانيا لتودع رسميا دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسرت إيناس خورشيد أمام آنا كارمن بطلة ألمانيا بنتيجة 0 / 7، فى إطار دور الـ16 لوزن 68 كجم من منافسات المصارعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الكانوى والكاياك

ودعت المصرية سما فاروق منافسات 200م كاياك بعد احتلالها المركز السابع والأخير في ربع النهائي الأول بزمن 47:882 ثانية ضمن دورى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت سما فاروق قد أنهت تصفيات القارب الفردي في الكاياك مسافة 200 متر في المحاولة الأولى باحتلالها المركز السابع والأخير بزمن 47:272 ثانية في أولمبياد طوكيو 2020.