شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إيقاف عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلي لحين انتهاء التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن إيقاف عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلي، مستمر مع ناديه لحين الانتهاء من التحقيقات معه من قبل الجبلابة بعد خروجه عن النص خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بياناً أعلن فيه إيقاف عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلى، والذى كان متواجدا ضمن بعثة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو :وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي: "في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة و تم التحقيق بعد المباراة و تم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين و انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة..

وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد".