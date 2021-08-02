شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. تعرف على منافسات البعثة المصرية غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، الثلاثاء، فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى. ويخوض لاعبو المصارعة وألعاب القوى والسباحة التوقيعية والغطس المنافسات غدا وجاء جدول المنافسات كالتالى ... السباحة التوقيعية أسامة السيد منافسات زوجى فنى .. الساعة 12:30 الغطس مهاب مهيمن 3 م سلم متحرك رجال نصف نهائي .. الساعة 3 ص كرة اليد منتخب مصر مع ألمانيا دور ربع النهائى الساعة 1:45 م ألعاب القوى عمرو مصطفى منافسات رمى الجلة الساعة 12:15 مجدى محمد منافسات الجلة الساعة 12:15 المصارعة محمد ابراهيم كيشو وزن 67 كجم الساعة 4 ص محمد مصطفى وزن 87 كجم الساعة 5 ص