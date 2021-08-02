اخبار الرياضه

أولمبياد طوكيو.. تعرف على منافسات البعثة المصرية غدا الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. تعرف على منافسات البعثة المصرية غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، الثلاثاء، فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى. 

 

ويخوض لاعبو المصارعة وألعاب القوى والسباحة التوقيعية والغطس المنافسات غدا

 

وجاء جدول المنافسات كالتالى ...

 

السباحة التوقيعية 

أسامة السيد منافسات زوجى فنى .. الساعة 12:30 

 

 

الغطس 

مهاب مهيمن 3 م سلم متحرك رجال نصف نهائي .. الساعة 3 ص

 

كرة اليد

منتخب مصر مع ألمانيا دور ربع النهائى الساعة 1:45 م

 

 

ألعاب القوى

عمرو مصطفى منافسات رمى الجلة الساعة 12:15

مجدى محمد منافسات الجلة الساعة 12:15

 

المصارعة 

محمد ابراهيم كيشو وزن 67 كجم الساعة  4 ص

محمد مصطفى وزن 87 كجم الساعة 5 ص

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا