شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. تعرف على منافسات البعثة المصرية غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، الثلاثاء، فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى.
ويخوض لاعبو المصارعة وألعاب القوى والسباحة التوقيعية والغطس المنافسات غدا
وجاء جدول المنافسات كالتالى ...
السباحة التوقيعية
أسامة السيد منافسات زوجى فنى .. الساعة 12:30
الغطس
مهاب مهيمن 3 م سلم متحرك رجال نصف نهائي .. الساعة 3 ص
كرة اليد
منتخب مصر مع ألمانيا دور ربع النهائى الساعة 1:45 م
ألعاب القوى
عمرو مصطفى منافسات رمى الجلة الساعة 12:15
مجدى محمد منافسات الجلة الساعة 12:15
المصارعة
محمد ابراهيم كيشو وزن 67 كجم الساعة 4 ص
محمد مصطفى وزن 87 كجم الساعة 5 ص