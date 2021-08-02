شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. شيكابالا يستضيف شريف أشرف فى منزله قبل التوقيع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وروى شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق كواليس ما حدث قبل توقيعه للقلعة البيضاء، ورحيله عن النادى الأهلى، وسر استضافة شيكابالا له بعدما ترك استراحة ناشئين النادى الأهلى.

قال شريف أشرف فى تصريحات سابقة لقناة الزمالك: "الزمالك كلمنى واستخرت ربنا، ورحت لعمرو الجناينى فى مكتبه، وكان معايا سمير عبد التواب، وفى الوقت ده كنت قاعد فى استراحة ناشئين الأهلى لإننى كنت مغترب".

أضاف: "سمير عبد التواب كلم شيكابالا وقاله شريف هيمشى من استراحة الأهلى، فقال له يجيى يقعد عندى فى البيت، وبالفعل جلست فى منزل شيكا وفى اليوم التالى ذهبت إلى مكتب عمرو الجناينى وسألنى هل وقعت على أى شيئ للأهلى فأكدت إنه لم يحدث، وقمت بالتوقيع للزمالك حينها".

استطرد شريف أشرف حديثه: "عندما علم الأهلى بتوقعى للزمالك، ظهرت استمارات منسوبة لي وإننى قمت بتوقيعها للقلعة الحمراء، واتضح أن المدير الفنى والإدارى وقتها قاموا بالتوقيع بدلاً منى لعدم توقعهم إمكانية رحيلى عن القلعة الحمراء".