شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر تشيفز لليوم السابع: نجكوبو ليس للبيع الآن ولم نتلق عرضا من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نكوسينجيفيل نجكوبو، لاعب منتخب جنوب أفريقيا تحت 23 عاما وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، محط اهتمام الجميع، بعدما أعلن بيتسو موسيماني مدرب الفريق رغبته في ضم لاعب جنوب أفريقي ليس من فريقه السابق صن داونز.

وتحدث ”الخليج 365” مع فينا مافوسا، المتحدث باسم كايزر تشيفز، والذى قال عن اهتمام الأهلي بضم اللاعب، "لم نتلق أى عرض رسمي حتى الآن".

وأضاف، "الفريق حاليًا فى فترة انتقالات، وقمنا بالفعل بالاستغناء عن بعض الأسماء وتعاقدنا مع لاعبين آخرين.. نجكوبو ليس من بين الأسماء التى تم الاستغناء عنها أو عرضها للبيع وبالتالي لن نتحدث عنه الآن لأنه لاعبا بالفريق وليس للبيع."

واختتم تصريحاته قائلا، "لا توجد أى مستجدات حاليًا وفي حال التوصل إلى قرار بين اللاعب والإدارة بالتأكيد سنعلن هذا الأمر."