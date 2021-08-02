شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: المنتخب كان قادراً على الوصول لنهائي الأولمبياد والشناوي أنقذنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم الأهلى السابق، أن المنتخب الأولمبى كان قادراً على الوصول للمباراة النهائية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد خروج الفراعنة من ربع النهائى بعد الخسارة من البرازيل بهدف نظيف.

وقال رمضان السيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كان من الممكن للمنتخب الأولمبى أن يصل للمباراة النهائية فى طوكيو ويلعب على ذهبية أو فضية لأننا نمتلك القدرات، ولكن التفكير بالكامل كان كيف نغلق الملعب وليس كيف نسجل، حتى فى اختياراتنا الفنية للقائمة فى مباراة البرازيل استقبلت هدفا كان يجب أن تجازف وتلعب على الفوز، ونفس الأمر أمام الأرجنتين.

وأضاف السيد، لولا وجود الشناوى كنا سنخسر بنتيجة كبيرة من البرازيل، وكنا نحتاج لعناصر هجومية أكثر، كن يجب ضم محمد شريف لأنه فى حالة تألق، ليكون مع أحمد ياسر، وعمرو السولية أيضاً هو أفضل لاعب فى رقم 8 سواء فى المساندة الدفاعية أو الهجومية والتسديد، وكان ممكن يكون له دور مع المنتخب.

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن الإجهاد ليس له علاقة بالصورة التى ظهر عليها المنتخب، لأننا بدأنا البطولة بنفس الشكل الذى استمر بعد ذلك، رغم أننا منتخب قوى جداً لعبنا على التعادل وخطف نقطة من المباراة، كان يجب أن يكون هناك جرأة فى الهجوم، الشناوى لو كان أكمل مباراة إضافية كان سيحصد لقب أفضل حارس فى البطولة وكذلك أكرم توفيق قدم مباريات قوية، ولديه روح قتالية كبيرة وهناك تطور فى أدئه.