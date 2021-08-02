شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يحتفل بعيد ميلاد شقيقه صالح ويدعو له بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه صالح جمعة الـ28، ونشر صورة جمعتهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "كل سنه وأنت فى ضهري وأنا في ضهرك يا حبيب قلبي ويارب مشوف فيك حاجة وحشه وعقبال مليون سنه يا حبيبي ويارب السنه الجايه تكون احسن وترجع صالح اللي انا عارفه وتكسر الدنيا".



عبد الله جمعة

وكان قد تعرض صالح جمعة نجم فريق سيراميكا كليوباترا لإصابة بقطع في وتر أكيليس، خلال ودية طلائع الجيش، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



صالح وعبد الله جمعة

وكان الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى لنادى سيراميكا، أكد أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس.

وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا، من دون أى تدخل خلال ودية فريقه مع طلائع الجيش، التى انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف، فى المباراة االتى أقيمت، أمس الأربعاء، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.