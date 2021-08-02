شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى "مدفعجى" الأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل هشام حفنى، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 48، فهو من مواليد 2 أغسطس 1973 بمحافظة القاهرة، بدأ حياته الكروية بفريق الأشبال داخل نادي الصيد، وكان يزامله في هذا التوقيت نجم الزمالك السابق الثعلب حازم إمام، وبعد مستوياته الرائعة مع الصيد قرر إبراهيم عبد الصمد انضمامة للقلعة الحمراء وهو في بداية عامة ال13 فقط، لتبدأ نجومية نجم الأهلي الهداف والملقب بصاحب القذائف الصاروخية في مرمي المنافسين، وخلال مباراة ودية لنادي الصيد أمام الأهلي ظهر حنفي بشكل لافت للغاية، لينال بعد موسمين فقط بعد إنتقالة للنادي الأهلي شارة قيادة الفريق بسبب إلتزامة داخل أرض الملعب.

النجم الذي جمع بين المهارة والأخلاق خلال مشواره مع كرة القدم، كان يلقب بمدفعجي التسعينيات، فكان يمتاز بالتسديد المباشر علي المرمي كانت قذائفة لا تخطئ الشباك، كان معشوق المدربين الأجانب الذي لعب تحت قيادتهم، بداية مع "رود كرول" مدرب منتخب مصر تحت 16 سن، مرورًا بـ "براينر هولمان" المدرب الألماني للنادي الأهلي، وختاما مع مدرب الأهلي التاريخي "مانويل جوزيه".

بداية التألق الحقيقية لهشام حنفى كانت مع منتخب مصر تحت 19 عاما، بقيادة المدرب الهولندي "رود كرول" وتمكن نجم الاهلى في المساهمة بفوز شباب مصر بدورة الألعاب الأفريقية بزيمبابوي عام 92 بالميدالية الذهبية، ونال أيضا لقب أفضل لاعب في البطولة، ليكتب ميلاد جديد مع الكرة المصرية، وبعد العودة مباشرة قرر مدرب النادي الأهلي الألماني "راينر هولمان" تصعيد هشام حنفي للفريق الأول .

استمر هشام حنفي مع النادي الأهلي حتي عام 2001، واستطاع أن يساهم في تحقيق 14 بطولة مع المارة الأحمر، كان أهم الحصول علي بطولة الدوري المصري الممتاز 6 مرات علي التوالي، ثم الفوز بالبطولة العربية 3 مرات، ثم بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وبطولة السوبر الأفريقي كان الختام للاعب مع النادي الأهلي تحت قيادة مانويل جوزية.

وفى وقت سابق أكد هشام حنفى أن تاريخ ميلاده الحقيقى هو الثانى من أغسطس وليس 12 أغسطس، وقال هشام حنفى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "عند انضمامى لمنتخب مصر سلمت الجهاز الادارى لإتحاد الكرة ومدون فيه تاريخ استخراج جواز السفر وكان فى 12 أغسطس فلاحظت أن اتحاد الكرة أملى بياناتى وعلى رأسها تاريخ ميلادى 12 أغسطس لعدة جهات رسمية ومنها الاتحاد الدولى الفيفا وهو تاريخ خاطىء ".

وأضاف نجم الأهلى السابق، "خطأ إدارى من مسئولى اتحاد الكرة وعندما تنبهت له بادرت على الفور بالاتصال بالفيفا وإصلاح الخطأ وبالفعل تم تعديله فيما لا تزال منصات الاعلام الصادرة عن الجبلاية تحتفل بعيد ميلادى فى 12 أغسطس ".