شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: "لو كنت بلعب أثقال لحصدت ذهبية لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أنه لو كان لاعباً فى رفع الأثقال لحصد ميدالية ذهبية لمصر. وكتب عامر حسابه على فيس بوك، "أكيد لو كنت بلعب رفع أثقال كان الحمل اللى على سيكون أخف من كدة بكثير وكنت كسبت أول ذهبية لمصر فى أولمبياد طوكيو."

وأضاف رئيس سموحة، "فى النهاية لى الشرف أن أحمل كل هذه الأثقال وربنا بيقدرنا على حملها بالطريقة الصح".



فرج عامر

وكشف محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه لا يمانع من انتقال حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، المعار الى فريق أهلى طرابلس الليبى لنهاية الموسم الحالي إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عامر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه قام برد على مسئولى الزمالك بشأن المفاوضات لانتقال حسام حسن إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الانتقالات الصيفية القادمة، حيث أكد لهم موافقته على انتقال المهاجم الدولى شريطة الحصول على الاستغناء الخاص بمصطفى فتحى وأسامة فيصل لاعبا الإبيض بالإضافة للحصول على مبلغ مالى قدره 10 ملايين جنيه

على جانب آخر رفض أحمد سامي، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة رغم تأجيل مباراة بيراميدز فى بطولة كأس مصر؛ وذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبى الفريق السكندرى قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس مصر.

واتفق أحمد سامى مع الجهاز المعاون له على استمرار البرنامج التدريبى لفريق سموحة دون التغير فى أى موعد له وعدم إقامة مباريات ودية خوفا من تعرض اللاعبين للإصابة.

ويسعى أحمد سامى لعودة الأداء الجماعى للاعبى سموحة والزحف نحو المربع الذهبى، لضمان حجز بطاقة التواجد ضمن فرق المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز والمشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم القادم.