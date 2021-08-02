شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد هوية المرشح الأول لتدعيم هجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات حسام حسن، مهاجم سموحة، المرشح الأول للانضمام إلى نادى الزمالك، سواء فى قائمة المهاجمين المحليين أو الأجانب، حيث وضعت إدارة الكرة بالزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اللاعب على رأس المرشحين بعدما كان المرشح الثانى بعد الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى الذى انتقل إلى الشارقة الإماراتي.

وأصبح حسام حسن المرشح الأول لتدعيم هجوم قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، إلا أن متطلبات سموحة أدت إلى التمهل فى حسم الصفقة خلال الأيام الماضية، على أن يتم استئناف المفاوضات بشكل رسمى فى الفترة المقبلة لحسمها، بعدما طلب النادى السكندرى الحصول على جهود مصطفى فتحى بشكل نهائى بجانب مقابل مالى لحسم الصفقة إلى جانب الاستعانة بجهود أسامة فيصل مهاجم الزمالك الصاعد ضمن الصفقة.

ولم تحسم إدارة الزمالك الأمر مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خاصة فى ظل رغبة إدارة قلعة ميت عقبة، فى الوقوف بشكل نهائى على مدى الحاجة إلى خدمات مصطفى فتحى من عدمه، من الناحية الفنية، قبل حسم شكل المفاوضات مع سموحة، الذى تألق مصطفى فتحى بين صفوفه خلال منافسات الموسم الجارى بعدما حصل النادى السكندرى على جهوده على سبيل الإعارة من الزمالك ليتألق بقميص النادى السكندرى مما أدى إلى رغبة الأخير فى الاحتفاظ بخدماته بشكل نهائى بخلاف تلقيه عرضاً آخر من نادى بيراميدز.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأبيض أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 7 من شهر أغسطس الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقبه هذا الموسم، بعدما تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، عقب خوضه 27 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، بعدما احتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة بفارق مباراة واحدة عن الفارس الأبيض.