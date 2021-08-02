شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن استمرار على ماهر ويدافع عن العراقي: "ملتزم وإمام مسجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن كل ما يثار عن كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي ومنتخب مصر الأولمبى مجرد اجتهادات. وقال هاشم فى تصريحات لبرنامج "بي أون تايم"، "كل الكلام المثار عن كريم العراقي مجرد اجتهادات، لدينا لجنة تعاقدات تسير بخطى جيدة لتدعيم الفريق، وتبحث العروض الرسمية للاعبين، والبعض يتحدث عن كريم العراقي بشكل غير مناسب ويتهمونه بأنه سبب خروج المنتخب من الأولمبياد، رغم أنه قدم أداءً جيداً جداً، ولا أعلم سبب الهجوم.

وأضاف عضو مجلس إدارة المصرى، "كريم العراقي لاعب صغير له مستقبل وإمام مسجد، ومستقبل المصرى، وإذا تلقى عرضاً خارجياً سنناقشه كما وعدناه".

وعن التجديد لعلي ماهر مدرب الفريق، قال عضو المصرى، "على ماهر ملتزم مع الفريق وخلق حالة رائعة مع النادى وجماهير بورسعيد، هو شخصية محترمة ومهذبة واللاعبون ملتفون حوله، وعندما اقتربنا منه وجدنا شاباً طموحاً وعقده مستمر حتى نهاية الموسم، ومنحنا كلمة شرف بالاستمرار مع الفريق، وعلي ماهر يحترم كلمته وسيستمر معنا، وعقد جلسه من قبل مع رئيس النادي ولا توجد أزمة في التجديد.

وأضاف هاشم متحدثاً عن أحمد رفعت لاعب الفريق، لاعب مهذب ومستمر معنا وهو لاعب هداف وحريف ويذكرنا بمسعد نور، ولا يمكن أن نستغنى عنه، ولم نتحدث عن الصفقات الجديدة لكن كل تركيزنا في الاستعداد لمباراة المقاولون، اليوم دخلنا معسكرا ونسعى للاستمرار بالمربع الذهبي للعب في الكونفدرالية أو البطولة العربية، وكل أولوياتنا تقديم نتائج جيدة، لأن كل الفرق الكبيرة تلاحقنا.

واختتم هاشم قائلا، "أطمئن الجماهير كل الأمور تسير بشكل جيد في استاد المصري، بمتابعة رئيس النادي، والشركة المطورة لبناء استاد المصري بدأت تحضر معداتها الخفيفة والأمور تسير بشكل جيد وسيبدأ العمل خلال هذا الأسبوع".