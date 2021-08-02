شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: ناصر ماهر ليس "سوبر مان" وأحمد عبد القادر أسرع لاعب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن هناك مبالغة كبيرة فى أسعار اللاعبين من قبل أندية الدورى، وهذا ما دفع سموحة للبحث عن لاعبين أجانب. وقال أحمد سامى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "خسرنا لاعبين مؤثرين فى الفريق الفترة الماضية، ولكن هذا الموسم حسام حسن كان أكثر العوامل المؤثرة ونتمنى بقاء مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر بالفريق، ولكن هذا ليس ملكنا فهو قرار الأهلى والزمالك، وفى حال رحيل الإعارات سنكون مطالبين بوضع خريطة هجومية ودفاعية جديدة للفريق، وتلاحم المواسم أثر على الانتقالات بشكل كبير".

وأضاف مدرب سموحة، "تعاقدنا مع لاعب الاتحاد التطواني، وهناك صفقات أخرى للاعبين أجانب، واتجهنا للأجانب لأن كل الأندية تبالغ فى الأسعار ولدينا سقف فى التفاوض، وكنت أتفاوض مع لاعب منذ فترة ولكن ناديا كبيرا تعاقد معه، وهو عبد الله بكري فانضم لبيراميدز، مشيرا إلى أن تلاحم المواسم صعّب من موسم الانتقالات".

وأكد سامى أن "سموحة يسعى لتحقيق أقصى استفادة من اللاعبين، ولكن الأسعار لم تعد مثل السابق، وهذا الأمر يجب أن يرتبط بالإمكانيات فنادى سموحة يطور اللاعبين بشكل كبير، مشيرا إلى أن المنتخب الأولمبى افتقد خدمات أحمد عبد القادر لأنه لم يكن لديه جناح فى البطولة، وأى فريق يتمنى وجود ناصر ماهر فى صفوفه واللاعب لم يحصل على حقه فى المشاركة، هو ليس سوبر مان ليثبت نفسه خلال مشاركته فى دقائق".

وعن حسم الدورى قال مدرب سموحة، "مباريات الأهلى والزمالك المتبقية ستكون مباريات الكؤوس، وستبقى المنافسة حتى الجولة الأخيرة، وكل نقطة فى الفترة المقبلة ستكون صعبة جداً وسوف تحسم الدوري، وفرصة البنك الأهلى مع أسوان ووادى دجلة، لكن الإنتاج فرصته أقل، والمقاولون أعلى من تلك الفرق لكن ليس بكثير، والمباراة بالنسبة لكل منهم بـ 6 نقاط وليس ثلاثة".

وأشار سامى إلى أن سموحة يسير بشكل جيد فى أغلب فترات الدوري، ولكن التوقف المستمر خلق أزمات للكثير من الفرق، بعدما تصل لفورمة جيدة فجأة تتوقف ومهما فعلت لن تعيد اللاعبين إلى مستواهم الأخير، ونحاول تجهيز اللاعبين منذ فترة، والأصعب أننا سنكون مضغوطين فى المباريات الأخيرة.

وتابع سامى، بالنسبة لمصطفى فتحي، هو لاعب لا يختلف عليه أحد، كخامة وقدرات فنية، واللاعب مستجيب جداً للتدريبات فى الناحية البدنية وهذا أثر على تطور مستواه بشكل كبير، وظفت مصطفى بشكل مناسب وهذا أظهر حقيقة مستواه، أما أحمد عبد القادر فهو من أسرع اللاعبين فى مصر، بالإضافة إلى أن قراراته أمام المرمى بشكل كبير تكون إيجابية، وأعمل على توظيف الثنائى لخدمة الأداء الجماعي".