شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتسلم تقريرا عن تقييم سداسى الأهلى فى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، تقريراً من الجهاز المعاون عن سداسى المارد الأحمر فى صفوف المنتخب الأولمبى "محمد الشناوى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام"، وتضمن التقرير نسبة مشاركة سداسى الأهلى فى أولمبياد طوكيو بالدقائق، وتقييم أدائهم خلال البطولة تمهيداً للوقوف على مستوى كل لاعب قبل انتظامهم فى مران الأهلى.

ويعود فريق الكرة بالنادى الأهلي للتدريبات عصر اليوم، الاثنين، بعد راحة 72 ساعة حصل عليها عقب مباراة أسوان الخميس الماضي التى أقيمت الخميس الماضي وانتهت بفوز الأهلي 3-1 ، ويخوض الأهلي مران اليوم استعداداً لمباراة دجلة المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبى إلى مطار القاهرة، على متن طائرة عادية، بعد وداع أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة فى الأولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.