شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كارتيرون فى ملف تدعيم هجوم الزمالك بالموسم الجدد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ملف تدعيم هجوم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من أهم الملفات التى يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لحسمها، بالتعاقد مع مهاجم سوبر يستطيع تدعيم هذا المركز وتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل إلى صفوف جالاتا سراى التركى على سبيل الإعارة.

كارتيرون رسم خطة تدعيم هجوم فريق الزمالك، ووضع حسام حسن مهاجم سموحة المعار إلى أهلي طرابلس الليبي فى الترتيب رقم واحد ضمن المهاجمين المحليين المطلوبين لتدعيم الفريق الأبيض، كما وضع عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش فى الترتيب الثانى، شرط أن ينضم اللاعب إلى قلعة ميت عقبة "مجانًا"، بعدما أكد "الغزال" أن عقده مع المارد الأحمر قد انتهى ومن حقه التوقيع لأى فريق آخر.

كما طلب الخواجة الفرنسى تكثيف البحث عن مهاجم أجنبى سوبر إلا أنه رفض التعاقد مع مهاجمين من أمريكا الجنوبية أو شمال أفريقيا، مؤكداً للجنة الكرة أنه يفضل المهاجم الأفريقي أكثر من مهاجمي شمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويرى مدرب الزمالك أن اللاعبين المفيدين من أمريكا الجنوبية ينطلقون فى الاحتراف الأوروبي ومن بعده فى آسيا، أما لاعبي أمريكا الجنوبية الذين ينضمون لأندية فى أفريقيا يكونوا أقل من مستوى لاعبي الأهلي والزمالك المتواجدين حاليا فى الفريق سواء الأجانب أو المصريين.

فى الوقت ذاته رصدت إدارة الزمالك مليون يورو كحد أقصى لسعر المهاجم الأجنبى الذى سيتم التعاقد معه، خاصة بعدما تم تفعيل بند شراء التونسى سيف الدين الجزيرى من نادى المقاولون العرب.