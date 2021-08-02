شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر مع الأهلى = 3 بطولات × 37 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض طاهر محمد طاهر، نجم النادى الاهلى والمنتخب الأولمبى، لانتقادات لاذعة بعد ظهوره بمستوى متراجع فى مباريات الفراعنة الصغار بأولمبياد طوكيو، ووصلت بعثة المنتخب الأولمبى إلى مطار القاهرة على متن طائرة عادية، اليوم عقب وداع بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا، حقق المنتخب الاولمبي فوزا وحيدا على حساب أستراليا بهدفين نظيفين، بينما تعادل فى مباراة واحدة أمام إسبانيا، وتلقى الهزيمة مرتين أمام الأرجنتين والبرازيل.

وسجل المنتخب الأولمبي فى البطولة هدفين فى مرمى أستراليا، بينما تلقت شباكه هدفين أيضا من الأرجنتين والبرازيل.

أرقام طاهر محمد طاهر مع الاهلى

وخاض طاهر محمد طاهر 37 مباراة مع الأهلى بجميع البطولات بإجمالى 1994 دقيقة، سجل خمسة أهداف وصنع مثلها وتلقى 3 كروت صفراء، وحصد مع المارد الأحمر على لقب لدوري الابطال الافريقى ومثله لكأس مصر ومثله للسوبر الافريقى.

جلسات نفسية لدعم طاهر محمد طاهر فى الاهلى

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على عقد جلسات نفسية مع لاعبه طاهر محمد طاهر عقب انتظامه فى مران المارد الاحمر لدعمه نفسياً ومعنوياً بعدما واجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد خروج المنتخب الاوليمبى من اوليمبياد طوكيو بالخسارة من البرازيل بهدف دون رد فى دور الثمانية.

طاهر محمد طاهر يعلق على خروج المنتخب الأولمبى من أولمبياد طوكيو

علق طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، على خروج الفراعنة من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من منتخب البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، وكتب طاهر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "تأثرت بالنتيجة، ولكن أود أن أشكر زملائي فى الفريق على العمل الشاق الذى قاموا به يوميًا، بالنسبة لباقي فريق العمل، أشكركم على ثقتكم بنا والتزامكم تجاه الفريق".

وأضاف طاهر محمد طاهر، "خسرنا مباراة لكننا فزنا بأكثر من ذلك بكثير.. شكرا للجماهير على الشغف والدعم الذى لا يتأخر! بالتأكيد لم نكن لنفعل ذلك بدونكم".

وتابع نجم الأهلى، "عملنا بجد لسنوات عديدة وحظينا بشرف تمثيل مصر في أربع مباريات أولمبية، إلى زملائي ابقوا رأسكم مرفوعاً واحلموا بأحلام كبيرة! كانت هذه مجرد بداية لفصل جديد ناجح، شكرا طوكيو.

مونديال الأندية عنوان تألق طاهر محمد طاهر مع الأهلي

وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث أصبح اللاعب ضمن العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق الأحمر.

طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجددا لصفوف النادي الأصفر، وانتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى.

وكان طاهر محمد طاهر من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضورا مميزا مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.