"أكتفي".. سمر حمزة تسرد إنجازاتها وتلمح للاعتزال بعد وداع طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

ألمحت سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة الرومانية إلى اعتزالها اللعبة، بعد الخسارة بأولمبياد طوكيو 2020.

وودعت سمر الدورة الأولمبية بعد أول مباراة لها في منافسات المصارعة الرومانية أمام الروسية ناتاليا فوروبيفا بنتيجة 16-12، ضمن مواجهات دور الـ16.

وكتبت سمر عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "شكرًا لكل حد وقف جمبي، شكرًا مدربي العظيم، شكرًا زمايلي اللي اتمرنوا معايا، ومن هنا أعلن أني بكتفي.. شكرًا للتجربة علمتني كتير".

وأضاف: "اللاعب وظيفتة في الحياة التدريب فقط ليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرة الرياضة".

وعبرت سمر حمزة عن فخرها بالمصارعة النسائية في مصر، وسردت بدايتها للعبة بالصدفة بعد مشاهدة إنجازات كرم جابر وبوجي.

وأكملت: "بدأت مصارعة آخر ٢٠١٣ ، كان عندي 18 سنة، لعبت أول بطولة دولية 2014، كانت بطوله أفريقيا، وحصلت على المركز الأول".

وسردت بطولاتها:

أول بحر متوسط 2015، و2018.

وثالث جائزة كبرى 2016.

وخامس بطولة بولندا المفتوحة.

ورابع دورة التضامن الإسلامي 2017.

والمشاركة في دوري المحترفين في الهند.

وأول بنت مصرية تحقق خامس بطولة العالم كبار.

والمركز الثامن في بطولة العالم تحت 23 سنة.

ثم قالت: "كل تلك البطولات بمجهود شخصي"، ثم وقعت سمر حمزة عقد رعاية مع شركة روابط عام 2019؛

لتحصل على الذهبية والبرونزية في بطولة الجائزة الكبرى.

وثالث دورة الألعاب الأفريقية.

والمركز الأول في البطولة المؤهلة للأولمبياد.

والميدالية الذهبية في بطولة سارساري إيطاليا.

ودعت سمر لتشجيع المصارعة النسائية في مصر؛ لتربية جيل بفكر جديد: "الرياضة مش بس ميدالية، دي سنين طويلة من الكفاح والشقاء والتعب، مفيش شعور ولا وصف أوصف بيه التعب غير الكام كلمه دول".