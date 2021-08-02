صفقات الزمالك | دونجا يرفض ألاعيب بيراميدز ويطلب الرحيل إلى القلعة البيضاء

تجدد اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع لاعب فريق بيراميدز “نبيل عماد دونجا“، بناءًا على رغبة المدرب باتريس كارتيرون الذي يريد سد فجوة فرجاني ساسي في خط وسط القلعة البيضاء، بعدما رحل التونسي إلى صفوف الدحيل القطري.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن نادي الزمالك أنهى اتفاقه مع دونجا، ويتبقى فقط نجاح المفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل ضم اللاعب بشكلٍ رسمي في الميركاتو الصيفي 2021.

وفشلت مفاوضات الزمالك مع بيراميدز بشأن التعاقد مع دونجا في وقت سابق، بعدما طلبت إدارة الفريق الملقب بـ الأهرام الحصول على خدمات الثنائي أحمد فتوح ومصطفي فتحي نظير الاستغناء عن لاعب خط الوسط لصالح النادي الملكي.

ويرفض نادي الزمالك إدخال أحمد فتوح ومصطفي فتحي في صفقة دونجا، حيث يفضل التعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ مالي، خاصة وأن نبيل عماد ينوي التنازل عن مستحقاته المالية لدي بيراميدز، وهو ما سيخفف القيمة الإجمالية للصفقة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في الصفقة، حيث أجتمع دونجا مع المدير الرياضي لنادي بيراميدز هاني سعيد، وطلب منه الموافقة على العرض الذي سيتقدم به الزمالك خلال الأيام المقبلة.

وطلب دونجا من إدارة نادي بيراميدز تسهيل المفاوضات مع الزمالك لتحقيق حلمه، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يُبدي فيها النادي الملكي رغبته في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.