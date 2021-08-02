صفقات النصر | العالمي يُلبي رغبة مينيزس بالتعاقد مع مدافع الاهلي وظهير الفيصلي

لَبَّى نادي النصر رغبة مدربه البرازيلي مانو مينيزس بالتعاقد مع مدافع الاهلي “محمد آل فتيل”، والظهير الأيسر لفريق الفيصلي “محمد قاسم”، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ولم يكتف مينيزس بالتعاقد مع فونيس موري الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع ومركز الظهير الأيسر، وقرر ضم آل فتيل وقاسم، لإضافة المزيد من الصلابة الدفاعية لتشكيلة النصر، خاصة بعد رحيل مايكون بيريرا بشكل نهائي، وجين سو كيم معارًا إلى جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

ويعتبر قلب الدفاع “آل فتيل” من أبناء النادي الاهلي، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول موسم 2011-2012، وكان جزءًا من التشكيلة الأساسية التي نجحت في التتويج بالدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2015، وكأس السوبر السعودي 2016.

ورفض محمد آل فتيل تجديد عقده مع الاهلي والذي أنتهى بالفعل في شهر يونيو الماضي بسبب خلافات على التفاصيل المالية، ليقرر المدافع البالغ من العمر 29 عامًا الإنضمام إلى النصر بشكلٍ مجاني دون الإفصاح عن قيمة ومدة التعاقد.

أما محمد قاسم فقد أنضم هو الآخر إلى النصر في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات دون الإفصاح عن القيمة المالية، بعد انتهاء عقده مع نادي الفيصلي.

ولعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 26 عامًا في صفوف نادي الاتحاد من 2013 إلى 2019، وخاض فترة إعارة قصيرة لمدة 6 أشهر مع الفيحاء، قبل أن ينضم إلى الفيصلي لمدة موسمين بشكلٍ مجاني.

ونجح محمد قاسم في كتابة أسمه بأحرف من ذهب مع الفيصلي في الموسم الماضي، حيث فاز معهم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخ النادي وذلك عقب تغلبهم على التعاون في المباراة النهائية بنتيجة (3-2).

صفقات النصر في الميركاتو الصيفي 2021

الجدير بالذكر أن نادي النصر أبرم 4 صفقات في وقت سابق خلال الميركاتو الصيفي 2021، حيث تعاقد مع البرازيلي تاليسكا من جوانزو الصيني مقابل 8 ملايين يورو، والكاميروني فينسنت أبو بكر مجانًا، وجلال الدين ماشاريبوف من باختاكور الأوزبكي نظير 1.5 مليون يورو، وفونيس موري مقابل 3 ملايين يورو.

ووجه نادي النصر الشكر إلى الخماسي، رائد الغامدي، عبد العزيز الدوسري، مايكون بيريرا، برادلي جونز، يحيى الشهري، بعدما انتهت عقودهم مع فارس نجد.