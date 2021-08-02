صفقات الهلال | وست بروميتش يرد على عرض الزعيم للتعاقد مع بيريرا

رد نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على العرض الأول لنادي الهلال السعودي بشأن التعاقد مع الجناح البرازيلي ماثيو بيريرا في الميركاتو الصيفي 2021.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية خلال الأيام القليلة الماضية، أن وست بروميتش ألبيون تلقى عرضًا من قبل نادي الهلال بقيمة 15 مليون يورو لشراء عقد بيريرا في سوق الانتقالات الجاري.

ورفض وست بروميتش عرض الهلال، وأصرت إدارة النادي الإنجليزي على مبلغ 25 مليون يورو من أجل السماح للاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا بالمغادرة.

وأفادت شبكة “WBA Report” المختصة في متابعة أخبار النادي الإنجليزي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نادي الهلال قد خرج من سباق التعاقد مع ماثيو بيريرا، لعدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب من ويست بروميتش.

ووفقًا لما ورد في صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الإثنين، فإن الهلال لم يرفع الراية البيضاء بعد في صفقة بيريرا، حيث تدرس إدارة الفريق رفع العرض إلى 17 مليون يورو يتم إرسالهم لوست بروميتش على دفعتين.

وتأتي رغبة الهلال في التعاقد مع بيريرا من مدربه الجديد ليوناردو جارديم الذي أراد ضم اللاعب إلى موناكو عندما كان مدربًا لفريق الإمارة الفرنسية عام 2019، وكان الجناح البرازيلي في سبورتينج لشبونة حينها.

وفي الوقت ذاته، أبدت إدارة نادي الهلال موافقتها على التعاقد مع لاعب ينشط في الدوري البرازيلي حال تعثر صفقة بيريرا، دون الإفصاح عن هويته.

من هو ماثيو بيريرا؟

ماتيوس كوستا بيريرا المشهور بـ”ماثيو”، ولد في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، وبدأ مسيرته الكروية في عمر الـ15 مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي عام 2010، وتدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول.

واثناء تواجده في لشبونة، تمت إعارته ثلاث مرات، فكانت رحلته الأولى إلى فريق شافيز البرتغالي لمدة موسم في عام 2017، ثم أعير إلى نورنبرج الألماني في 2018، ووست بروميتش ألبيون في الميركاتو الصيفي 2019.

ونجح وست بروميتش في شراء ماثيو بيريرا بشكلٍ دائم مقابل 9.5 مليون يورو وبعقد يمتد حتى عام 2024، بعدما قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 8 أهداف وصناعة 20 هدفًا في التشامبيونشيب.

ورغم الظهور الباهت لألبيون في البريميرليج وهبوطه إلى الدرجة الأولى مجددًا، إلا أن بيريرا قدم موسمًا استثنائيًا، وساهم في تسجيل 20 هدفًا من أصل 35 سجلها الفريق في الدوري، حيث أحرز 11 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة في 34 مباراة.