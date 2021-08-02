من الملعب إلى ساحات القضاء.. معركة الأهلي والزمالك.. 3 بيانات و6 قرارات.. بدأت ببيان هجومي ضد«الغندور».. وأشتعلت بالمطالبة بالتحقيق مع «الخطيب وعبدالحفيظ»

الشارقة - اميمة ياسر -

حرب بيانات نارية بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، فالمنافسة اصبحت ليست على الدوري والكأس كما هو متبع بل وصل الأمر لبيانات وهجوم ناري وصل لساحات القضاء ومكاتب النائب العام.

ومن المُقرر أن تُستأنف مباريات الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل، 4 أغسطس، وتستمر منافساته حتى يومي 26 و27 من الشهر نفسه، موعد الجولة الأخيرة.

حربًا قضائية

وقبل أيام قليلة من استئناف منافسات الدوري أشعل نادي الزمالك حربا قضائية مع غريمه التقليدي الأهلي، بعدما أصدر 6 قرارات نارية، ردًا على البيان الذي نشره النادي الأحمر في وقت سابق.

الصراع بين فريقي الأهلي والزمالك

ويبدو أن الصراع بين فريقي الأهلي والزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ستنتقل من الملعب إلى ساحات القضاء، بعد أن توعد كل طرف من الطرفين خصمه.

3 بيانات

البداية كانت من الأهلي، الذي أصدر بيانا ناريا، السبت الماضى، هاجم فيه عددا من القنوات الإعلامية والإعلاميين الذين يعملون بها، واتهمهم بنشر الفتنة والتعصب بين الجماهير، وتوعدهم باللجوء إلى القضاء.

الأعلي للإعلام

وشملت الشكوى التي تقدم بها الأهلي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، وأحمد جمال، مقدم برنامج "في الجول" على قناة الحدث، والذي كان يعمل في قناة النادي الأبيض.

كما شملت الشكوى برنامج "البريمو" على قناة "TEN"، والذي يقدمه الثنائي محمد فاروق وإسلام صادق، بالإضافة إلى الضيف الدائم رضا عبدالعال.

الزمالك ينتفض ضد بيان الأهلي

الزمالك رد على بيان الأهلي ببيان جديد، السبت، دعا فيه رئيسه حسين لبيب إلى اجتماع طارئ، بداعي الدفاع عن العاملين في الإعلام من المنتمين إلى نادي الزمالك.

بيان ناري للأبيض

ولم يتوقف النادي الأبيض عند هذا الحد، حيث أصدر بيانا جديدا، الأحد، اتهم فيه بعض العاملين في الوسط الرياضي بافتعال الأزمات وإثارة الفتنة، معتبرا أن ذلك يأتي خلافا لما أظهره الزمالك من تسامح وضبط للنفس.

وقال الزمالك في بيانه: "انطلاقا من ثوابته الوطنية والأخلاقية، التزم النادي أقصى درجات ضبط النفس، وأبدى دائما تعاونا تامًا في الحفاظ على قيم الروح الرياضية، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التي شهدت تجاوزات مباشرة وغير مباشرة من الآخرين، وخرقا منهم لما يجب أن يسود الوسط الرياضي من مفاهيم سامية".

وأضاف البيان: "البعض ممن يتولى موقع المسؤولية في الوسط الرياضي يبدو أنه لم يفهم الرسالة، فذهب بغير وعي وبرعونة يفتعل الأزمات، ويثير الخلافات، ويحرض على الفتنة بنظرة قاصرة تفتقد الحكمة والبصيرة، مستهدفا غايات شخصية هي أبعد ما تكون عن المصلحة العامة".

غرهم الحلم وسعة الصدر

وأردف: "إلى هؤلاء ممن غرهم الحلم وسعة الصدر وحسن الخلق، نقول إن من يرتكب الحماقة ومن يدعمها بأي طريقة ولو بالسكوت وغض الطرف عنها جميعهم في الإثم سواء.



وتابع: "لقد تعاملنا بما نحن أهل له من نبل الغاية وشرف الوسيلة، فإن لم يكن ذلك يروق لكم أو لا تقدرونه، فهل تريدون أن تأتي ساعة نتبع معكم فيها منهجا آخر لم نعتده ولكن يبدو أنه لكم أجدى".

وواصل البيان: "إن نادي الزمالك يرفض أن ينزلق إلى لغة الصغار العوام والسوقة، حيث المشاحنات والتراشق بما لا يليق من العبارات وافتعال معارك وهمية، يعلو فيها الصوت ليبدو فيها صاحبه منتصرا".

تشويه الحقائق

واستطرد: "وإننا نطالب جميع الأطراف أن يفهموا لغتنا ويقدروها فلا يعمد أحدهم إلى تشويه الحقائق وتضليل الجماهير وإثارة عاطفتهم ودغدغة مشاعرهم للاستقواء بهم من غير حق في مواجهة الآخرين، ونذكر أن ثمة فارق كبير بين ما نلتزم به من احترام إرادة الجماهير الواعية، ومخاطبتهم بشفافية، وبين ما يفعل هؤلاء". حسبما نشر موقع "العين الإخباري".

وواصل: "ندعو الجميع إلى الارتقاء فورا لمستوى المسئولية، وأن يضطلع كل طرف بواجباته من غير تحايل أو مواربة، وإن نادي الزمالك يؤكد أنه ومع تمسكه غير المشروط بمبادئه لن يتوانى في الدفاع عن حقوقه، وحقوق أبنائه ومحبيه في كل مكان".

دعم الابيض لإعلاميه

وأتم البيان: "في هذا السياق يؤكد النادي دعمه التام وتقديره لكافة الإعلاميين الداعمين له بحق وموضوعية، ورفضه لكل محاولات الترهيب التي تستهدف إثناءهم عن أداء رسالتهم الإعلامية، كما يرفض بأشد العبارات أي محاولة للإساءة إلى أي من أبنائه أو منتسبيه أيا كانت صفتهم أو موقعهم، وسوف يتخذ النادي كل السبل في هذا الشأن".

6 قرارات نارية

وأعلن نادي الزمالك أنه اتخذ 6 قرارات بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة برئاسة حسين لبيب، أولها تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن واقعة تجمهر جماهير الأهلي على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك وقائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا.

شكوى ضد سيد عبدالحفيظ

كما قرر الزمالك تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة ضد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بداعي صدور بعض التجاوزات منه، وكذلك تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج، بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

الزمالك أعلن أيضا تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له، عما صدر من تجاوزات بحق نادي الزمالك، وتكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق النادي ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.

واختتم البيان بالتأكيد على تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني للإعلاميين الداعمين للنادي، متما: "ليبقى نادي الزمالك بإدارته وأعضائه وجماهيره الواعية بيتا وحصنا للجميع".