شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والبحرين ترفعان راية العرب فى كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل النتائج التى تشهدها المنتخبات والبعثات العربية فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى طوكيو، والتى جاء بعضها غير مقنع للمتابعين، إلا أن منتخبى مصر والبحرين فى كرة اليد رفعا راية العرب فى البطولة حتى الآن، حيث نجح المنتخبان العربيان مصر والبحرين فى التأهل لربع النهائي الأولمبياد، حيث ستلعب مصر مع ألمانيا والبحرين ضد فرنسا.





مصر والبحرين بسمة العرب في الأولمبياد

نجح منتخب فراعنة كرة اليد فى رسم البسمة على وجوه المصريين بتحقيقه الفوز الرابع فى دور المجموعات بعد أن تغلب على البحرين.





مشوار منتخب مصر لكرة اليد فى الأولمبياد

وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.



ترتيب مصر والبحرين فى كرة اليد بالاولمبياد ترتيب مصر والبحرين فى كرة اليد بالاولمبياد

أحتلت البحرين المركز الرابع فى المجموعة الثانية من مجموعات الدورة الأولمبية برصيد نقطتين، بينما جاءت مصر فى المركز الثانى والوصافة برصيد 8 نقاط .