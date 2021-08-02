شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة بطلة المصارعة تعلن الاعتزال بعد وداع أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة اعتزالها اللعب، وإنهاء مشوارها ومسيرتها مع المصارعة، مكتفية بما حققته فى اللعبة خلال السنوات الماضية.

ودعت سمر المنافسات فى طوكيو بعدما فقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

كانت سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بالفيس بوك

تعالوا نحكي حدوته صغننه كده هتعجبكم

سمر حمزه

بدأت مصارعه اخر ٢٠١٣

كان عندها 18 سنه

لعبت اول بطوله دوليه ليها 2014 كانت بطوله افريقيا اخدت فيها اول ومن بعدها لحد دلوقت اول افريقيا ال عمرها ما حصلت اصلا في المصارعه النسائيه ان بنت تاخد اول باستمرار وبالذات في الميزان 76kg

شاركت في بطولات دوليه وحققت نتايج مستمره

اول بحر متوسط 2015

تالت جائزه كبري 2016

خامس بطوله بولندا المفتوحه

رابع دورت التضامن الإسلامي 2017

تم اختيارها من قارة افريقيا وشاركت في دوري محترفين في الهند

اول بحر متوسط 2018

تالت دورت بحر متوسط 2018

لحد ما وصلت ل قبل نهائي ف بطولة عالم كبار واول بنت مصريه توصل وتحقق خامس عالم كبار

المركز التامن في بطولة العالم تحت 23 سنه

لحد هنا كان مجهود شخصي مع المدرب

نخش علي الجزء ال فاضل

تم عقد راعايه من شركة روابط من 2019

شاركت ف بطوله الجايزه وحصلت ع برونز

تالت دورت الالعاب الأفريقية

2020 بح فاضيه مفيهاش غير افريقيا

2021 تاني بطولة التصنيف العالمي

المركز الأول في البطوله المؤهله واتأهلت للالمبياد

المداليه البرونز في بطوله دانكلوف

المداليه الدهب ف بطوله الجايزه الكبري

المداليه الدهب في بطوله سارساري ايطاليا

كام معسكر سمر طلعته في عمرها ال من 2013 لحد دلوقت 4معسكرات مديت المعسكر قد ايه عشر ايام

نشوف بقي ال بيلعبوا معانا!!!!!!!! ????

وعمرهم ف اللعبه والفكر والروح بتاعت المنظومه ؟؟؟

انا كسمر حمزة فخورة جدا بالمصارعة النسائية في مصر. سعيدة ان المصارعة النسائية اصبحت علي الخريطة العالمية انا ابتديت العب مصارعة من 8 سنين شوفت انجازات كابتن كرم جابر وكابتن بوجي و من وقتها قررت اكون لاعبة مصارعة زيه لما العب من 8 سنين و في امكانات محدودة و متربتش علي فكر صناعة بطل اولمبي و اقدر اوصل لتصدر افريقية و خامس عالم كبار و بطولات دولية و مصنفة يبقا ده انجاز لكل بنت بتفكر تلعب مصارعة في مصر انا لعبت مصارعة بالصدفة وحلمت اكون بطلة اولمبية و اشتغلت علي نفسي كتير و استحملت تدريبات شاقة و نقد و تكسير عزيمة عشان اوصل لما وصلت عليه يمكن اكون متربتش علي ثقافة الفوز بس انا مقصرتش و استغليت كل فرصة اتيحت ليا

شجعوا المصارعة النسائية عشان نربي جيل من البنات الصغيرين بفكر جديد و امكانات افضل و ثقافة مختلفة الرياضة مش بس ميدالية دي سنين طويلة من الكفاح و الشقا و التعب ????

مفيش شعور ولا وصف اوصف بي التعب غير الكام كلمه دول

للمعلومة

(اللاعب وظيفتة في الحياه للتدريب فقط ليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرتة الرياضه )????‍♀️

شكرا لكل حد وقف جمبي شكرا مدربي العظيم شكرا زميلي ال اتمرنوا معايا

ومن هنا بعلن اني بكتفي شكرا للتجربة علمتني كتير ????



