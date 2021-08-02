شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا الأقرب لتعويض غياب يوسف أوباما عن مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رسم خطة مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري، ومن المنتظر أن يعتمد الخواجة الفرنسى على التشكيل الأقرب لمواجهة الغزل خلال المباراة الودية الأخيرة التى سيخوضها مساء اليوم الاثنين أمام مياه البحيرة فى معسكر برج العرب بالإسكندرية.

وبات محمود عبد الرزاق شيكابالا المرشح الأول للمشاركة فى مواجهة غزل المحلة بشكل أساسى، لتعويض غياب يوسف أوباما الذى تعرض للإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة الزمالك ومصر المقاصة الأخيرة بمسابقة الدورى.

وتماثل شيكابالا للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها بشد فى العضلة الخلفية خلال تواجده فى معسكر برج العرب، وشارك اللاعب فى المواجهات الودية التى خاضها الفريق، كما ظهر بمستوى مميز فى معسكر الإعداد مما يجعله الخيار الأول لكارتيروت فى مواجهة غزل المحلة، من أجل تعويض غياب أوباما.

كما جهز باتريس كارتيرون، محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق، خلال معسكر الإعداد من أجل المشاركة فى مواجهة غزل المحلة.

وعمل كارتيرون على استغلال معسكر برج العرب لتجهيز محمود عبد العزيز لمجاورة طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك، لتعويض غياب إمام عاشور الذى تعرض للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع الزمالك فى المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.